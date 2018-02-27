В начале торгов во вторник доллар продолжает падать

Торги во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с падения американской валюты.

В частности доллар теряет 0,0016 пункта и торгуется на уровне 1,9540 белорусского рубля.

А вот курс российской валюты поднялся на 0,0174 пункта — 3,5117 белорусского рубля за 100 российских.

Третья основная иностранная валюта — евро — пока не определилась с динамикой. Европейская валюта торгуется на вчерашнем уровне — 2,4081 белорусского рубля.