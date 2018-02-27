Эксперт: Беларусь сыграла с Арменией «договорняк»
Глава некоммерческой организации Federbet Франческо Баранка считает, что национальная сборная Беларуси по футболу проводит договорные матчи.
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Рассуждая о системе договорных поединков в Украины, он отметил, что в Беларуси проблем с тотализатором не меньше.
По его словам, если говорить о последних показательных делах, то это «матчи, которые происходили четыре года назад».
Баранка уверен, что «первая сборная страны сыграла матч с фиксированным результатом против Армении».
В том, что национальная сборная Беларуси сыграла «договорняк», эксперт, как пишет ua.tribuna.com, «убежден на 100 процентов».
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