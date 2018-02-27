На выходных Коля Лукашенко поборется за приз «Снежный снайпер»

/ Спорт
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Отложенные из-за сильного мороза финальные республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» все же состоятся.


Играет на рояле, водит комбайн, говорит по-китайски. Все таланты Коли Лукашенко

Как сообщили в пресс-службе Президентского спортивного клуба, который является организатором соревнований, они пройдут 3-4 марта в Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи».

Ожидается, что борьбу за главный приз в своей возрастной категории поведет младший сын Александра Лукашенко — Коля.

 


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Тэги: Снежный снайпер Персона: Николай Лукашенко

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