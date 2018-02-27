На выходных Коля Лукашенко поборется за приз «Снежный снайпер»

Отложенные из-за сильного мороза финальные республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» все же состоятся.

Как сообщили в пресс-службе Президентского спортивного клуба, который является организатором соревнований, они пройдут 3-4 марта в Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи».

Ожидается, что борьбу за главный приз в своей возрастной категории поведет младший сын Александра Лукашенко — Коля.