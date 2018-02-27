Фотофакт. Бразильцы увидели необычное природное явление

Необычное оптическое явление увидели в небе над бразильским штатом Санта‐Катарина местные жители.

Как сообщается, солнечное гало могли наблюдать жители Флорианополиса и нескольких близлежащих городов.

#Brasil Halo Solar y Arcoiris en los cielos de Florianópolis, Santa Catarina.

Fotos de Kelvin Lago, el 26.02.2018. pic.twitter.com/M9r5pJM6dj — Jimena Cáceres H. (@JimenaCaceresH) 26 февраля 2018 г.

Гало — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Данное явление чаще всего возникает вокруг Солнца или Луны.

Оно происходит из-за ледяных кристаллов, находящихся в перистых облаках в верхних слоях тропосферы. Кристаллы отражают свет и придают гало радужные оттенки.

При наблюдении гало необходимо закрывать солнце каким-либо предметом или хотя бы рукой, чтобы не повредить глаза (в большинстве случаев при фотосъёмке также целесообразно закрывать солнце).

Желательны темные очки, поскольку отдельные элементы гало бывают ослепительно яркими. Любой фотоаппарат снимет гало при любых настройках, но из-за яркости получаются плохо заснятые детали (чаще всего бывают переэкспонированы солнечные столбы и паргелии).