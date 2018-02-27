30,4 градуса мороза: минувшая ночь стала самой холодной этой зимой в Беларуси

Ночь на вторник, 27 февраля, стала самой холодной этой зимой: температура воздуха впервые опустилась ниже 30-градусной отметки.

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Согласно оперативным картам минимальных температур, в Кличеве (Могилевская область) воздух охладился до минус 30,4. До этого рекордным показателем было 28,9 градуса мороза (23 февраля в Докшицах, Витебская область).

При этом до повторения рекорда ночи за весь период метеонаблюдений не хватило 0,3 градуса (минус 30,7 в 1963 году в Шарковщине, Витебская область), пишет БелаПАН.

Обновились минимумы этой зимы в Могилеве (минус 23,2), Гомеле (23,8) и Бресте (17,4). Рекорд в Витебске — 25,6 градуса ниже нуля (23 февраля), Гродно — 17 (26 февраля), Минске — 19,8 (26 февраля).

В этом сезоне зима пришла с опозданием: ниже 10 градусов мороза температура впервые упала в ночь на 13 января, ниже 20 градусов — 24 января.

В ближайшие сутки ожидается некоторое повышение ночных температур, поэтому ночь на 27 февраля, скорее всего, останется самой холодной в этом зимнем сезоне (по календарю).