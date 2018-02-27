Умерла народная артистка СССР Татьяна Карпова

Вечером в понедельник, 26 февраля, на 103-м году жизни умерла легендарная актриса, народная артистка СССР Татьяна Карпова.

В Московском академическом театра имени Владимира Маяковского, в котором с 1939 года служила актриса, с прискорбием сообщили о ее кончине.

О дате прощания будет объявлено дополнительно

Карпова — уроженка Харькова. На профессиональной сцене с 1933 года, играла в молодежном рабочем театре «Темафор» (до 1934 года). В 1939-м вошла в труппу Театра Революции (с 1954-го — Театр имени Маяковского).

Играла в спектаклях «Мамаша Кураж и ее дети», «Гамлет», «Собака на сене», «Мария Стюарт», «Молодая гвардия», «Таня», «Чайка» и др.

Всего она сыграла в театре более 50 ролей. Актриса несколько раз снялась в кино, сыграв в том числе роль Раисы Сурмиловой в кинооперетте «На подмостках сцены» Константина Юдина и Клавдии Ивановны в комедии «Теща» Сергея Сплошнова.