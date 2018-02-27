Лукашенко хочет ужесточить наказание за пьянство за рулем

Во время сегодняшнего (27 февраля) совещания Совета безопасности Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране накопилось немало проблемных вопросов, которые надо решать, чтобы обеспечить правопорядок и защиту граждан.

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Лукашенко подчеркнул, что уже много раз затрагивал внимание на «явно недостаточных мерах по предупреждению и пресечению бытовой преступности, особенно насилия в семье».

По его словам, сегодня в Беларуси почти треть убийств совершается на бытовой почве.

Глава государства убежден, что если правоохранители не могут навести порядок в быту, призвать к ответу дебоширов и убийц, то «о какой милиции вообще можно тогда вести речь? Да и о прокуратуре в том числе».

Особую обеспокоенность у него вызывает вызывают трагические происшествия, в том числе на дорогах, совершаемые под воздействием алкоголя.

«Должны быть жестокие меры ответственности. Начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах и заканчивая если «нажрался», сель в автомобиль и убил человека... И все это должны четко понимать... Особенно, если ты пьяный сел за руль. У нас первый раз сел — ничего. Второй раз — пожурим. В третий — отберем автомобиль. Задержали тебя в пьяном виде — никакого автомобиля и пожизненно тебя лишают соответствующих прав на управление транспортом!.. Жестоко, может быть. Но посмотрите на тех, кто погиб на дорогах. На их родственников. А если убили твоего ребенка? А мы как мыши под вениками прячемся и начинаем рассуждать: запретить ли продавать в каком-то углу алкоголь. В одном запретим — в другом купят. Должна быть соответствующая жестокая мера ответственности», — подчеркнул он.