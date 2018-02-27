Лукашенко вновь выступил против введения в Беларуси «сухого закона»

Александр Лукашенко вновь поднял вопрос введения в стране так называемого «сухого закона» — запрета на продажу спиртных напитков, а также увеличения возрастного ценза до 21 года.

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На этот раз тему пьянства он поднял во вторник, 27 февраля, во время заседания Совета безопасности. Глава государства вновь подчеркнул, что радикальными мерами (запретами) добиться ничего нельзя и у белорусов есть печальный пример из прошлого (горбачевско-лигачевский «сухой закон 1985-1991 годов).

«Я не сторонник всяких запретов (на введении «сухого закона» настаивает МВД, — прим. Naviny.by), и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем», — считает глава государства.

По его мнению, любой запрет всегда можно обойти, что только может усугубить ситуацию в этой сфере. Не поможет и повышение возраста продажи алкоголя до 21 года, убежден он.

«Это при нашей жизни было, когда запретили алкоголь. К чему это привело?» — задал он риторический вопрос.

Напомним, в начале декабря, посещая ОАО «Камволь», Лукашенко обратил внимание на то, что в СМИ развернулись дебаты бороться с пьянством путем запретов и наказаний: «Ну если вы хотите жуликов развести, которые будут из-под полы, - таксисты и прочие, - продавать ночью и поздно вечером алкоголь и карманы набивать, это можно сделать. Запреты, как показывает история, результатов еще не давали».

Глава государства признался, что является человеком почти не пьющим: «Можно сказать, малопьющий. Но это моя позиция, мое мнение. Люди ведь живут по законам определенным и собственным представлениям о жизни, - отметил глава государства. - Ну вот мы собрались здесь... У нас что, трезвенники здесь все. Ну давайте перестанем пить столько и будем по праздникам выпивать или по случаю открытия нового производства, и все будет нормально. Это очень тяжелая, сложная проблема».