17-летний брестчанин получил восемь лет колонии за сбыт марихуаны

За незаконный оборот наркотических средств осужден 17-летний житель Бреста.

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По словам помощника, прокурора Бреста Наталии Шостачук, которая поддерживала обвинение в суде, 5 октября прошлого года на улице Суворова в областном центре, недалеко от остановки общественного транспорта, юноша сбыл 0,54 грамма марихуаны за 30 рублей.

9 октября на улице Янки Купалы, рядом с остановкой общественного транспорта, — 1,49 грамма марихуаны за 20 рублей. В этот же день юношу задержали сотрудники милиции. В его отношении возбудили уголовное дело, пишет БелаПАН.

19 февраля суд Ленинского района Бреста признал 17-летнего виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств (чч. 2 и 3 ст. 328 УК) и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

В суде фигурант признал вину частично: один факт сбыта им наркотика. При этом заявил об отсутствии корыстного мотива — он не думал, что переданные ему деньги были платой за марихуану.

Юноша нигде не учится и не работает, в 2017 году окончил среднюю школу.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как отметила Шостачук, в отношении лиц, которые приобрели у этого юноши марихуану, возбуждены уголовные дела. Один из них уже осужден за приобретение и хранение наркотика.

На сегодняшнем заседании Совета безопасности Александр Лукашенко заявил, что правоохранители должны усилить работу по борьбе с поставщиками наркотиков в страну, а не гонятся за «мелочевкой», отмечает пресс-служба главы государства.

«Мы боремся против наркоманов, а где те, которые сегодня партиями поставляют эту наркоту в Беларусь? Вот кто главный преступник, — подчеркнул он. — Заботясь только о показателях, никакой речи об эффективной ликвидации каналов поступления наркотиков в страну идти не может. Конечно, намного легче получить быстрый результат за счет «мелочевки», а ситуация на самом деле будет только ухудшаться».