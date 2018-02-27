Авторы криптовалюты Талер выходят из проекта

/ Экономика
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Соавтор первой белорусской криптовалюты Талер Сергей Лавриненко заявил о выходе из проекта. А другой «родитель» Денис Лавникевич заявил о  «переходе под покровительство Вейшнории».

Авторы криптовалюты Талер выходят из проекта

По словам Сергея Лавриненко, «у корабля не может быть двух капитанов». Он отметил, что «не хочет брать на себя ответственность за слова, которые не говорил, за действия, которых не совершал или не пресекал, за вектор проводимой «внутренней» и «внешней» политики и т.п.».

Разработчик заявил, что продолжит заниматься коммерческими проектами с понятной системой ответственности и целями, пишет dev.by.


Сюжет: Криптовалюта

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Тэги: курс биткоина Талер Персона: Сергей Лавриненко Денис Лавникевич

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