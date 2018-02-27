На праздники пустят дополнительные поезда в Вильнюс

Белорусская железная дорога достигла договоренности с литовскими коллегами о назначении дополнительных поездов для перевозки пассажиров в период первых весенних праздников.

Как сообщили в БЖД, поезд № 801 по маршруту Минск — Вильнюс отправится из Минска в 08:10 и прибудет на конечную станцию в 10:59.

С учетом разницы в часовых поясах время в пути составит 3 часа 49 минут. Обратно поезд № 802 отправится в 20:17 и прибудет в белорусскую столицу в 01:05 следующих суток, время в пути составит 3 часа 48 минут.