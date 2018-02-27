В Бресте ночью пьяный пассажир напал с ножом на таксиста

Происшествие произошло в городе на Буге в ночь на вторник, 27 февраля.

Фото pixabay.com

Как сообщили местные правоохранители, подвыпивший мужчина сел в такси возле одного из брестских ночных клубов.

Клиент попросил отвезти его в микрорайон Восток. После прибытия в названный пункт пассажир изменил свое решение и сказал вернуться назад, в центр города.

Однако этим история не закончилась.

Отказавшись платить, он начал размахивать ножом, угрожая таксисту. Затем попытался ударить его, таксист попытался защититься и получил резаные раны руки и шеи.

Убежавший мужчина недолго находился в розыске — по горячим следам он был задержан.

В ходе разбирательства выяснилось, что нападавшему 31 год, он проживает в Бресте, ранее был судим за кражи и изнасилование.