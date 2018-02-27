В Бресте ночью пьяный пассажир напал с ножом на таксиста
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Происшествие произошло в городе на Буге в ночь на вторник, 27 февраля.
Как сообщили местные правоохранители, подвыпивший мужчина сел в такси возле одного из брестских ночных клубов.
Клиент попросил отвезти его в микрорайон Восток. После прибытия в названный пункт пассажир изменил свое решение и сказал вернуться назад, в центр города.
Однако этим история не закончилась.
Отказавшись платить, он начал размахивать ножом, угрожая таксисту. Затем попытался ударить его, таксист попытался защититься и получил резаные раны руки и шеи.
Убежавший мужчина недолго находился в розыске — по горячим следам он был задержан.
В ходе разбирательства выяснилось, что нападавшему 31 год, он проживает в Бресте, ранее был судим за кражи и изнасилование.
Обсудим?