Воры в законе продолжают делить сферы влияния с помощью киллеров

Правоохранители Турции вышли на след предполагаемых убийц вора в законе Давида Алханашвили (Дато Панкисский), которого ликвидировал киллер 22 декабря прошлого года в Стамбуле.

Как пишет ИА «Прайм Крайм», установлено, что исполнителями выступили граждане Армении, а предполагаемым организатором убийства называют армянского вора в законе Андраника Согояна (Зап Ленинаканский).

Также отмечается, что заказ поступил от племянника Шакро Молодого, вора в законе Дато Озманова, которого в 2011 году в Бельгии несколько действующих и будущих воров в законе, включая Панкисского, едва не зарезали насмерть за подпись под «прогоном» по Тариэлу Ониани (Таро).