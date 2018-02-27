Когда соседи ведут себя шумно и мешают людям жить — это серьезная тема, считает генпрокурор Конюк

По мнению генерального прокурора Беларуси Александра Конюка, бытовое хулиганство находится в числе проблем, с которыми надо серьезно бороться.

Он отметил, что поступает огромное количество нареканий со стороны граждан на разного рода проблемы, возникающие у них на бытовом уровне в связи с хулиганством соседей, пишет БЕЛТА.

Конюк заявил, что одно дело, когда у соседей проходят торжества, которые, как известно, не бывают часто, и совсем другое, когда от соседи регулярно шумят и пьянствуют. Все это причиняет соседям много неудобств, и с этим надо бороться.

«Мы говорим о том, что надо бороться с насилием в семье, преступлениями, убийствами. Да, это так. Но и эти кажущиеся на первый взгляд мелкими вопросы, когда соседи ведут себя шумно, мешают людям жить, — серьезная тема. Если ночью человек не поспит, то и о работе не будет думать», — считает генеральный прокурор.