Громкое задержание в Барановичах: высокопоставленного коммунальщика подозревают в получении взятки

Во вторник, 27 февраля, в Барановичах произошло громкое задержание — наручники были надеты на директора местной «Коммунтеплосети» Виталия Кадышина.

Фото: Александр Черный

Как отмечается, задержание примерно в 11:00 проводили сотрудники ОБЭП.

Intex-press пишет, что в момент задержания Кадышин был на личном автомобиле, одет в спортивные брюки и кроссовки.

Стало известно, что высокопоставленного коммунальщика подозревают в «получении взятки от коммерческой структуры».

На месте задержания следственно-оперативная группа изъяла из машины Кадышина конверт с деньгами. В нем была стопка из 60 купюр номиналом 50 рублей.

В КУПП «Барановичи Коммунтеплосеть» изданию сообщили, что их директор лежит в больнице.