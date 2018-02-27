Громкое задержание в Барановичах: высокопоставленного коммунальщика подозревают в получении взятки

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Во вторник, 27 февраля, в Барановичах произошло громкое задержание — наручники были надеты на директора местной «Коммунтеплосети» Виталия Кадышина.

Громкое задержание в Барановичах: высокопоставленного коммунальщика подозревают в получении взятки
Фото: Александр Черный

Как отмечается, задержание примерно в 11:00 проводили сотрудники ОБЭП.

Intex-press пишет, что в момент задержания Кадышин был на личном автомобиле, одет в спортивные брюки и кроссовки.

Стало известно, что высокопоставленного коммунальщика подозревают в «получении взятки от коммерческой структуры».

На месте задержания следственно-оперативная группа изъяла из машины Кадышина конверт с деньгами. В нем была стопка из 60 купюр номиналом 50 рублей.

В КУПП «Барановичи Коммунтеплосеть» изданию сообщили, что их директор лежит в больнице.


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Тэги: коррупция взятки Персона: Виталий Кадышин Город: Барановичи

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  • Вот - ужас !!! Оказывается Поборы и Откаты - в Беларуси за все 24 года так и не Изжиты !!! А Мы всё думаем - почему на Работу устроиться так сложно ?! Почему в Областных Центрах - рабочие места НА МЕСТАХ продаются ЗА ДЕНЬГИ и их можно получить только по Блату ?!.. Вот оно оказывается - в чём дело !!! Оказывается у нас на местах -СПЛОШНАЯ и Повальная Коррупция и Кумовство !!! А Глава - конечно же об этом ничего не знал ??! ))) Интересно бы и узнать - а кто всё это Узаконил и чья в этом ВИНА ?!!!...