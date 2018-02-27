Громкое задержание в Барановичах: высокопоставленного коммунальщика подозревают в получении взятки
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Во вторник, 27 февраля, в Барановичах произошло громкое задержание — наручники были надеты на директора местной «Коммунтеплосети» Виталия Кадышина.
Как отмечается, задержание примерно в 11:00 проводили сотрудники ОБЭП.
Intex-press пишет, что в момент задержания Кадышин был на личном автомобиле, одет в спортивные брюки и кроссовки.
Стало известно, что высокопоставленного коммунальщика подозревают в «получении взятки от коммерческой структуры».
На месте задержания следственно-оперативная группа изъяла из машины Кадышина конверт с деньгами. В нем была стопка из 60 купюр номиналом 50 рублей.
В КУПП «Барановичи Коммунтеплосеть» изданию сообщили, что их директор лежит в больнице.
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