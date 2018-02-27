Гродненской сироте, жившей четыре года в лесу, нашли работу и жилье

Мария жила четыре года в лесу на окраине города. Чиновники не хотели помогать ей с восстановлением документов. Благодаря публикациям в прессе и помощи небезразличных людей, у нее появился шанс.

Теперь Мария вместе со своим парнем Юрием будет ночевать в Доме ночного пребывания на улице Карского, сообщает Hrodna.life.

«Последние сильные морозы в лесу переносили еще нормально. Если было холодно, то заваривали чай в термос, а после пили в палатке. Обратились в службы мы утром в понедельник 26 февраля, потому что хотим поменять свою жизнь: найти работу и жилье. Городские службы идут нам навстречу и пообещали помочь», — рассказала девушка.

В городском управении по труду, занятости и социальной защите им пообещали помочь устроить на работу. С парой там встретилась директор Лилия Санюкевич.

«Мне предложили несколько вакансий. Уже сейчас у меня есть договоренность, что меня возьмут на мусоросортировочный завод. Я очень рада. Опыт в сборе и сортировке мусора у меня уже есть. Моему парню предложили общественные работы», — добавила Мария.

В Доме ночного пребывания рассказали, что дальнейшая судьба бездомных будет зависеть только от них самих. Там им будут помогать решать вопросы как с документами, так и с дальнейшим трудоустройством.