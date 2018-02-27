Лукашенко и Порошенко поговорили по телефону

27 февраля президенты Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко провели телефонный разговор.

Было обсуждено развитие торгово-экономических отношений. Главы государств отметили их активизацию и положительную динамику по итогам прошлого года и высказали нацеленность на дальнейшее расширение взаимодействия в экономике, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Также Лукашенко и Порошенко обсудили ход подготовки к первому Белорусско-украинскому форуму, который, как планируется, пройдет в октябре в Гомеле.

Еще одной темой разговора стало развитие взаимодействия в сфере культуры. В частности, речь идет о проведении Дней культуры Украины и об участии украинских артистов в ряде белорусских фестивалей — «Славянский базар в Витебске», «Александрия собирает друзей» и других.