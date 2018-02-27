Тысячи полешуков не могут переехать через Припять из-за погодных условий
С 27 февраля прекратили катерное сообщение, ранее свернули понтонную переправу и закрыли треснувший мост. Это была единственная на десятки километров возможность попасть на другой берег.
Последнее время людей переправляли катерами, сообщает БелаПАН со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.
Понтонную переправу построили 10 декабря. В последние дни на Припяти нарастает паводок, уровень воды поднялся, шугоход на реке стал более интенсивным — при таких условиях ее работа является небезопасной, прокомментировали ее закрытие в МЧС.
В Житковичском райисполкоме уточнили, что переправа закрыта на неопределенный срок, решение проблемы пока не найдено, многое будет зависеть от погодных условий. В райисполкоме отметили, что проход пешком по закрытому мосту по-прежнему запрещен.
Также там прокомментировали фото, на котором запечатлено, как людей к еще работавшей переправе перевозят на ковше экскаватора, объяснив, что такого распоряжения никто не давал, водителя экскаватора хотят привлечь к ответственности за небезопасную перевозку людей.
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