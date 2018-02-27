Тысячи полешуков не могут переехать через Припять из-за погодных условий

С 27 февраля прекратили катерное сообщение, ранее свернули понтонную переправу и закрыли треснувший мост. Это была единственная на десятки километров возможность попасть на другой берег.

Последнее время людей переправляли катерами, сообщает БелаПАН со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.

Источник: vk.com/ztk_online

Понтонную переправу построили 10 декабря. В последние дни на Припяти нарастает паводок, уровень воды поднялся, шугоход на реке стал более интенсивным — при таких условиях ее работа является небезопасной, прокомментировали ее закрытие в МЧС.

В Житковичском райисполкоме уточнили, что переправа закрыта на неопределенный срок, решение проблемы пока не найдено, многое будет зависеть от погодных условий. В райисполкоме отметили, что проход пешком по закрытому мосту по-прежнему запрещен.

Также там прокомментировали фото, на котором запечатлено, как людей к еще работавшей переправе перевозят на ковше экскаватора, объяснив, что такого распоряжения никто не давал, водителя экскаватора хотят привлечь к ответственности за небезопасную перевозку людей.