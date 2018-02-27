Гродненские казармы перестроят в стильный торговый центр

В мае-июне начнут реконструировать две казармы бывшего военного городка по улице Пролетарской в Гродно. Через два года там появится торгово-административный центр.

Здания продали за две базовые величины в 2017 году, сообщает «Гродзенская праўда». Обследование показало, что они имеют запас прочности.

Новыми собственниками казарм стали ООО «Спектр-Лайн» и ООО «СМУ-14». Проектом предусмотрено размещение здесь административно-торговых объектов. Хозяева обязаны в течение одного года разработать проектно-сметную документацию на проведение реконструкции или капитального ремонта.

На месте бывшего военного городка ведется строительство жилого комплекса на несколько тысяч жителей.