Гродненские казармы перестроят в стильный торговый центр

/ Общество
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В мае-июне начнут реконструировать две казармы бывшего военного городка по улице Пролетарской в Гродно. Через два года там появится торгово-административный центр.

Здания продали за две базовые величины в 2017 году, сообщает «Гродзенская праўда». Обследование показало, что они имеют запас прочности.

Новыми собственниками казарм стали ООО «Спектр-Лайн» и ООО «СМУ-14». Проектом предусмотрено размещение здесь административно-торговых объектов. Хозяева обязаны в течение одного года разработать проектно-сметную документацию на проведение реконструкции или капитального ремонта.

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На месте бывшего военного городка ведется строительство жилого комплекса на несколько тысяч жителей.


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Тэги: торговый центр казармы реконструкция военный городок Город: Гродно

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