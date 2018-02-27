Полмиллиона белорусов находятся за чертой бедности

В четвертом квартале 2017 года более 5% населения Беларуси жило за чертой бедности: ниже бюджета прожиточного минимума, который составлял 198 рублей.

Меньше 150 рублей получали 1,3 процента белорусов, от 150 до 200 рублей — 3,8, от 200 до 250 — 8,5, от 250 до 300 — 12,4, от 300 до 350 — 13,4, от 350 до 400 — 12,1, от 400 до 500 — 19,7, от 500 до 600 — 11,4, от 600 рублей — 17,4. Процент белорусов в двух категориях с самыми низкими зарплатами сократился по сравнению с 2016 годом: с 6,9 до 5,1, а с самыми высокими — вырос: с 27,8 до 28,8, сообщает БелаПАН со ссылкой на Белстат.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля затрат на питание составила 38,9%, алкогольные напитки и табачные изделия — 3,2%, непродовольственные товары — 34%, оплату услуг — 23,9%. На питание, алкоголь и табачные изделия белорусы стали тратить меньше, на непродовольственные товары и услуги — больше.