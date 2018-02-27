В барановичском ледовом дворце сделают хостел

Местный спортивный комплекс станет частично жилым уже в этом году.

Постояльцы смогут пользоваться сауной, боулингом, бильярдом, тренажерным залом, которые уже есть в ледовом дворце, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Барановичского горисполкома Юрия Громаковского.

В Барановичах активно развивается гостиничный бизнес: отель с комфортабельными номерами открыли в частном медцентре, скоро введут в эксплуатацию вторую очередь гостиницы «Мариинская».

Чиновник также рассказал о планах властей развивать индустриальный туризм. Разработано девять маршрутов, включающих культурно-исторические объекты и ведущие предприятия города.