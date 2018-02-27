«Я знаю очень много». Настя Рыбка обратилась к американским журналистам

Ответчик по иску бизнесмена Олега Дерипаски заявила, что готова предоставить американским журналистам информацию о вмешательстве России в выборы в США в обмен на помощь в освобождении из тайландской тюрьмы и гарантии безопасности.

Белоруска обратилась к «уважаемой американской прессе» и предложила ей рассказать «все эти недостающие пазлы» о связи российских депутатов с Манафортом, Трампом и «со всей этой шумихой с выборами в США».

«Я знаю очень много. Я жду ваших предложений, жду вас в тюрьме», — заявила она и уточнила, что является «единственным свидетелем, недостающим звеном связи России с выборами в США».

Полиция Таиланда задержала десять человек, среди которых была Анастасия Вашукевич, за незаконное проведение секс-тренинга на острове Лан 25 февраля с еще одним ответчиком по иску Олега Дерипаски, Александром Кириллов, более известным как Алекс Лесли. По его словам, они уже выплатили один залог, а теперь ​им предлагают заплатить еще.

Анастасия Вашукевич (Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) стали ответчиками по иску от предпринимателя Олега Дерипаски о публикации без разрешения материалов о его частной жизни. Олигарх подал иск после публикации Алексеем Навальным расследования об отдыхе заместителя председателя правительства России Сергея Приходько на яхте Elden, принадлежащей Дерипаске.