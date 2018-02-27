Спрячемся в палатках. Власти Вильнюса рассказали, как будут спасаться от аварии на БелАЭС

Муниципалитеты Вильнюса и Швянчёнского района Литвы хотят приобрести защитные палатки на случай возможной аварии на Белорусской АЭС в Островце.

Это будут палатки со специальными системами подачи воды и оборудованием по сбору использованной воды, душем и системами отопления, сообщает Delfi.lt.

В целом стоимость проекта составляет 1 млн евро. На Вильнюсское самоуправление придется 500 тыс. евро, на Швянченское — более 100 тыс. евро, оставшаяся часть средств будет предназначаться Беларуси. Деньги выделят из Программы соседства Евросоюза.

Сейчас готовится план защиты населения в случае ядерной или радиологической аварии. В нем будут намечены конкретные действия, например, эвакуация и убежища для населения, йодопрофилактика, ограничение потребления пищевых и непищевых продуктов, питьевой воды, зараженных радиацией. Для приобретения препаратов йодопрофилактики потребуется около 900 тыс. евро, а для модернизации системы оповещения населения и расширения радиуса их действия на территории в радиусе 100 км от Островца потребуется около 9,5 млн евро.

Беларусь надеется, что первый реактор будет готов к производству электроэнергии не позднее конца 2019 года, а второй — в середине 2020 года. Литовские эксперты считают, что БелАЭС не отвечает современным требованиям безопасности.