Волейболистки «Минчанки» вышли в полуфинал престижного Кубка ЕКВ

Минский клуб обыграл «Уралочку» из Екатеринбурга — 14-кратных чемпионок России и 8-кратных победительниц Кубка Европейских чемпионов. Теперь белоруски сыграют в четверке сильнейших второго по рангу клубного турнира Европы.

В ответном поединке четвертьфинальной стадии Кубка ЕКВ «Минчанка» на площадке Дворца спорта «Уручье» победила со счетом 3:0 (25:19, 25:15, 25:23). Больше всего очков в игре набрали белоруски Екатерина Сокольчик (16 очков), Анна Гришкевич (11), Анжелика Борисевич (11), а также наши соотечественницы из состава соперниц Анастасия Гарелик (11) и Анна Климец (9).

В Екатеринбурге «Минчанка» победила со счетом 3:1.

В полуфинале белорусские воллейболистки сыграют 13 и 20 марта со «Штутгартом» или «Дрезденом». Соперник определится 28 февраля.

Кубок Европейской конфедерации волейбола разыгрывался 37 раз: 25 раз побеждали клубы из Италии, три последних трофея получали россиянки.