До 2030 года снесут гаражи между Веснянкой и Масюковщиной

Власти Минска разработали проект детального планирования Веснянки в границах железной дороги, проспекта Победителей, улиц Орловской и Радужной: там реконструируют жилье, построят общественные объекты, благоустроят зеленые зоны.

Первая очередь предполагает строительство ресторана быстрого питания и паркинга, объекта общественного обслуживания, открытых парковок для транспорта вдоль ул. Леси Украинки, реконструкцию Дома торговли «Рамонак», перестройку здания ЖЭС-97 под административно-торговый комплекс, сообщает БЕЛТА.

Также в планах декоративное озеленение и благоустройство участков по ул. Леси Украинки и Тимирязева, создание защитного зеленого ограждения вдоль гимназии №16, реконструкция местного проезда между ул. Леси Украинки и пр. Победителей с устройством тротуаров, озеленением и благоустройством откосов, реконструкцией лестниц и пешеходных дорожек. Эти работы планируют сделать до 2020 года.

Вторая очередь предусматривает снос боксовых гаражей по улицам Тимирязева и Лынькова для размещения многоуровневых паркингов, реконструкцию автостоянки по пр. Победителей, 71 и строительство компенсирующего паркинга с административными помещениями, паркинга в развязке улиц Тимирязева и Радужной. Вторую очередь завершат до 2030 года.

Презентация материалов проекта состоится 14 марта в 18.30 в здании районной администрации на ул. Мельникайте, 6.