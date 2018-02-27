Чижовский рынок продадут за 3 миллиона рублей

Конкурс по продаже Чижовского рынка в Минске пройдет 29 марта. Начальная цена составит 3,1 млн рублей.

Инвестор будет должен погасить кредиторскую задолженность рынка в 130 тыс. рублей, сохраненить профиль предприятия на срок не менее пяти лет, сообщает БЕЛТА. Также за два года с момента заключения договора купли-продажи новому владельцу надлежит утвердить проектную документацию на строительство рынка не менее чем с 60 местами для продажи гражданами продукции, выращенной на их грядках, и с сохранением рядов непродовольственных товаров, оборудованием необходимого количества машино-мест для посетителей.

За просрочку по оплате по договору предусмотрены штраф в 10% от цены продажи и пеня 1/360 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, которые уплачиваются в бюджет Минска. За невыполнение условий продажи уплачивается штраф в 1% от цены продажи имущественного комплекса.

Чижовский рынок открыли в июне 1980 года. Он занимает площадь более 1,5 га. Впервые торги по продаже объекта назначались на декабрь 2014 года. Тогда основным условием реализации рынка называлось строительство на его месте многофункционального торгового комплекса.