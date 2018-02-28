Под Брестом БМВ влетел под МАЗ – погибла водитель иномарки

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло днем во вторник, 27 февраля на трассе М-1/Е30 «Брест – Минск – граница РФ».

 

 

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, 48-летняя брестчанка, управляя БМВ-530, ехала по направлению от деревни Тельмы в сторону трассы М-1.

Под Брестом БМВ влетел под МАЗ – погибла водитель иномарки

По данным ГАИ, при выезде на перекресток, женщина врезалась с МАЗом, которым управлял 36-летний житель Каменецкого района.

В результате полученных при столкновении травм брестчанка погибла на месте происшествия.


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Тэги: ДТП Город: Брест

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