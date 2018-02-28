В Казани пьяный мужчина открыл стрельбу в жилом доме: двое погибли и столько же ранены

В Казани в результате перестрелки, которую начал в жилом доме местный житель, погибли два человека и двое получили ранения.

Среди убитых сотрудник Росгвардии и гражданский.

Предполагаемый преступник задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц» (часть 2 статьи 105 УК РФ) и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (статья 317 УК РФ).

Вечером 27 февраля в Казани мужчина по имени Александр Петров открыл стрельбу в жилом доме на улица Авангардной. Он ранил троих человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии; последний умер в больнице.

По неподтвержденным данным, Петров начал стрелять после того, как его не пустила в квартиру бывшая жена. Незадолго до его задержания сообщалось, что он забаррикадировался в квартире и стреляет по прохожим из окна, пишет Meduza.