Сегодня в Беларуси будет холодно – ожидаются порывистый ветер и метель

Последний день зимы в Беларуси будет холодным – с метелью и порывистым ветром, сообщили в Гидрометцентре республики.

Фото pixabay.com

В частности, ожидается облачная погода. На значительной части территории пройдет небольшой снег. Местами метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный порывистый. Максимальная температура воздуха -9..-15°C.

В столице ожидается небольшой снег (вероятность осадков составляет 70-80%), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха утром -14..-16°C, днем -11..-13°C, вечером -13..-15°C.