Дуайер рассказал, кто помог минскому «Динамо» одолеть рижских одноклубников

Досрочно потерявшее шансы попасть в плей-офф КХЛ минское «Динамо» в заключительном домашнем матче 27 февраля со счетом 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) выиграло у рижского — аутсайдера Западной конференции. На встрече присутствовал 12.581 зритель.

Отличный матч! Результативный! Напоследок команда дарит болельщикам прекрасную победу! Спасибо вам за поддержку в этом сезоне! И приходите в субботу на закрытие сезона - будет весело! #намроднаякоманда #намродныеболельщики pic.twitter.com/ACYUEXnfHg — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) February 27, 2018

Шайбы забросили:

у хозяев — Андрей Степанов (0.53, ассистенты — Александр Павлович, Евгений Ковыршин), Джастин Фонтейн (18.05, в большинстве, Марк-Андре Граньяни, Куинтон Хауден), Шарль Лингле (23.56, Евгений Ковыршин, Андрей Степанов), Марк-Андре Граньяни (24.45, Джастин Фонтейн, Джек Скилли), Сергей Дрозд (42.25, Илья Шинкевич, Марк-Андре Граньяни);

у гостей — Микс Индрашис (0.27, Гунарс Скворцов), Увис Балинскис (2.48, Гунарс Скворцов, Брэндон Макмиллан), Брэндон Макмиллан (58.04, в большинстве, без вратаря, Микс Индрашис).

Штрафное время: 8 — 4 (Хауден, 21.01, Хенкель, 47.39, Шинкевич, 52.20, Лисовец, 56.31 — Балинскис, 9.39, Ерофеев, 17.44).

Послематчевые комментарии тренеров:

Горди Дуайер (Минск): «Очень тяжелый месяц без игр. Мы ждали этот матч, хотели достойно завершить сезон перед своими болельщиками, и это получилось. Немного переживали вначале. Немного нервничал вратарь Миша Карнаухов и пропустил две шайбы. Но он заслужил остаться в «рамке». Во втором и третьем периодах команда заиграла. Профессионально повели себя Граньяни и Хауден, которые только прилетели с Олимпиады, где завоевали бронзовые медали. Сегодняшний результат — во многом и их заслуга».

Гиртс Анкипанс (Рига): «Минск, наверное, заслужил эту победу. Мы в такой ситуации, когда заигрываем много молодых хоккеистов. Слишком много наошибались, противник это все использовал. Старались в конце игры, но не получилось».

Горди Дуайер и Гиртс Анкипанс отвечают на вопросы журналистов! @hcDINAMORIGA https://t.co/zOAzf27Mge — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) February 27, 2018

29 октября и 20 января в Риге минское «Динамо» победило 2:1 (в овертайме) и 3:2 (вторая встреча прошла на открытом воздухе в честь 100-летия провозглашения независимости Латвии). 9 декабря дома белорусский клуб уступил 1:3.

После 55 матчей команда Дуайера с 73 очками занимает 10-е место в таблице Западной конференции (20 побед в основное время, 1 — в овертайме, 4 — по буллитам, 2 поражения в овертайме, 1 — по буллитам, 27 — в основное время, разница шайб 110-125).

Бомбардиры (гол+пас): Граньяни — 35 (6+29), Хауден — 31 (16+15), Фонтейн — 29 (13+16), Скилли — 24 (11+13), Лингле — 17 (6+11), Степанов — 16 (7+9), Ковыршин — 14 (8+6), Павлович — 13 (7+6), Китаров — 11 (5+6), Шарангович — 11 (4+7), Коробов — 11 (2+9), Лисовец — 8 (4+4), Шинкевич — 7 (1+6), Кулаков — 6 (3+3), Дрозд — 6 (2+4), Осипов — 5 (1+4), Матерухин — 5 (0+5), Буйницкий — 4 (3+1), Хенкель — 4 (1+3), Волков, Денисов — по 3 (1+2), Знахаренко — 3 (0+3), Когалев — 2 (2+0), Карабань, Клинкхаммер — по 2 (1+1), Устиненко — 2 (0+2), Гаврус, Дюков, Парфеевец — по 1 (0+1).

Белорусская команда завершит регулярный чемпионат 1 марта выездным поединком против братиславского «Слована».

«Динамо» попадало в плей-офф в 2011, 2012, 2015 и 2017 годах (неизменно проигрывало в первом раунде), не попадало в 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 и 2018 годах.

3 марта запланирована пресс-конференция Дуайера и генерального директора «Динамо» Анатолия Курильца по итогам сезона.