Не пугайтесь! 28 февраля и 1 марта МЧС проверит систему оповещения граждан

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сегодня и завтра будет производиться проверка системы оповещения граждан.

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Так, 28 февраля будет проводиться проверка оповещения населения с использованием бегущей строки на телеканалах БГТРК, ОНТ, СТВ, РТР-Беларусь, а также в главном меню IPTV «Zala» с трансляцией текста: «МЧС Республики Беларусь проводится техническая проверка системы оповещения».

А наследующий день проверка пройдет в эфире большинства радиостанций. Радиослушатели услышат: «Внимание! Проводится техническая проверка канала оповещения. Техническая проверка завершена».

В МЧС попросили с пониманием отнестись к необходимости подобной проверки.