Народный артист РФ Валерий Гаркалин находится в реанимации НИИ им. Склифосовского

Знаменитый советский и российский актер театра и кино, народный артист России Валерий Гаркалин остается в реанимации НИИ им. Н.Склифосовского.

Кадр из фильма «Ширли-Мырли»

«Температура утром 37, состояние тяжелое, он в экстренной реанимации», - сообщили Агентству городских новостей «Москва» в справочной НИИ.

Как отмечается, актер был госпитализирован 16 февраля.

Ранее СМИ сообщали, что Гаркалину стало плохо во время гастролей.

Актер родился 11 апреля 1954 года в Москве. За свою творческую карьеру сыграл в более 70 фильмах, знаковым из которых стала комедия «Ширли-Мырли».