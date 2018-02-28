Народный артист РФ Валерий Гаркалин находится в реанимации НИИ им. Склифосовского

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Знаменитый советский и российский актер театра и кино, народный артист России Валерий Гаркалин остается в реанимации НИИ им. Н.Склифосовского.

Гаркалин находится в реанимации
Кадр из фильма «Ширли-Мырли»

«Температура утром 37, состояние тяжелое, он в экстренной реанимации», - сообщили Агентству городских новостей «Москва» в справочной НИИ.

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Как отмечается, актер был госпитализирован 16 февраля.

Ранее СМИ сообщали, что Гаркалину стало плохо во время гастролей.

Актер родился 11 апреля 1954 года в Москве. За свою творческую карьеру сыграл в более 70 фильмах, знаковым из которых стала комедия «Ширли-Мырли».


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Тэги: актер реанимация Персона: Валерий Гаркалин Город: Москва

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