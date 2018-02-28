Хоккейный клуб «Юность» продает тюнингованный автобус Neoplan за… 741 тысячу долларов

Минский хоккейный клуб «Юность» в начале января выставил на продажу один из автобусов из своего автопарка, разместив объявление на специализированном портале av.by. Цена, за которую «Юность» рассчитывает продать тюнингованный Neoplan Megaliner Cityliner L 2017 года выпуска, потрясает и будоражит — 741 тысяча долларов. Забавно, что в объявлении подчеркивается, что ошибки в ценнике нет.

Скрин объявления о продаже автобуса на портале av.by

На текущий момент это самый дорогой транспорт на av.by. Занимающий второе место Mercedes-Benz S-Klasse 2016 года выпуска стоит в шесть раз дешевле, пишет Tribuna.

Автобус может принять на борт 63 пассажира и оборудован 12-литровым дизельным двигателем.

В нем несколько плазменных экранов, бортовая кухня с умывальником, холодильник, кофемашина, микроволновка и другие удобства.

Тюнинг автобуса в клубные цвета «Юности» выполнило ателье Tola, базирующееся в подмосковном Долгопрудном. Для главного тренера Михаила Захарова выделено отдельное место, обозначенное вышитой фамилией на подголовнике.

Однако насладиться этим чудо-транспортом минской команде, судя по всему, не удалось. Согласно объявлению, пробег составляет ноль километров.

При этом самый дорогой бус на онлайн-авторынках, который удалось идентифицировать, – Neoplan Skyliner/PO6. Его стоимость на сайте autopoisk24.net в пределах Германии составляет 383 тысячи евро.