УЕФА изменил формат Лиги чемпионов

Начиная с сезона 2018/2019 главный клубный футбольный турнир, который проводится под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), будет проходить в новом формате.

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Как сообщили в пресс-службе УЕФА, отныне в групповой этап Лиги чемпионов автоматические путевки получат 26 команд, включая победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Еще шесть участников определятся в ходе квалификации.

Каждая команда, вылетевшая в отборе Лиги чемпионов, получит шанс добиться успеха в Лиге Европы.

Напрямую в групповой этап Лиги Европы попадут 17 команд, еще 10 команд автоматически получат путевки в основную сетку после вылета из раунда плей-офф и третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Оставшееся 21 место будет разыграно в квалификации, разделенной на два пути (Путь чемпионов и Путь представителей лиг).

Введен предварительный раунд квалификации в Лиге чемпионов (будет проведен мини-турнир с игрой на выбывание) и в Лиге Европы (двухматчевые противостояния).

В основной сетке обоих турниров изменений не будет за исключением разнесенных во времени матчей – 18:55 (СЕТ) и 21:00 (СЕТ) – в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

Участники сезона 2018/19 ЛЧ УЕФА:

- действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА (1);

- действующий победитель Лиги Европы УЕФА (1);

- по четыре сильнейшие команды из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом. Сейчас это Испания, Германия, Англия, Италия (16);

- по две команды от ассоциаций, занимающих 5-е и 6-е места в рейтинге: Франция, Россия (4);

- чемпионы ассоциаций с 7-го по 10-е места в рейтинге: Португалия, Украина, Бельгия, Турция (4).

Если действующий победитель Лиги чемпионов получит право сыграть в групповом этапе на основе результатов в национальном чемпионате, то освободившееся место займет чемпион ассоциации, занимающей в рейтинге 11-е место (Чехия), который в противном случае выступал бы в квалификации в Пути чемпионов.

Если действующий победитель Лиги Европы получит право сыграть в групповом этапе на основе результатов в национальном чемпионате, то освободившееся место займет обладатель третьей строчки в чемпионате, занимающем пятое место в рейтинге (Франция), который в противном случае выступал бы в квалификации в Пути представителей лиг.

Одна ассоциация может быть представлена на групповом этапе максимум пятью клубами.