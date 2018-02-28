Умер Льюис Гилберт, снявший три фильма о Джеймсе Бонде
На 98-м году ушел из жизни известный британский режиссер, сценарист и продюсер Льюис Гилберт.
Как сказано в заявлении продюсеров шпионской киносаги Майкла Уилсона и Барбары Брокколи: «С большой печалью мы узнали об уходе нашего дорогого друга Льюиса Гилберта. Его фильмы не только любимы нами, но и являются киноклассикой. Его будет очень не хватать».
Информация о кончине режиссера появилась на официальной странице «бондианы» в микроблоге.
А счету Гилберта три киноленты о самом известном в мире шпионе: «Живешь только дважды» (1967), «Шпион, который меня любил» (1977) и «Лунный гонщик» (1979).
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