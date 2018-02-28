Умер Льюис Гилберт, снявший три фильма о Джеймсе Бонде

На 98-м году ушел из жизни известный британский режиссер, сценарист и продюсер Льюис Гилберт.

Как сказано в заявлении продюсеров шпионской киносаги Майкла Уилсона и Барбары Брокколи: «С большой печалью мы узнали об уходе нашего дорогого друга Льюиса Гилберта. Его фильмы не только любимы нами, но и являются киноклассикой. Его будет очень не хватать».

Информация о кончине режиссера появилась на официальной странице «бондианы» в микроблоге.

British director, producer and screenwriter Lewis Gilbert has passed away at the age of 97. Gilbert directed three Bond films; YOU ONLY LIVE TWICE (1967), THE SPY WHO LOVED ME (1977) and MOONRAKER (1979). Our thoughts are with his family at this sad time. pic.twitter.com/FtfipGrx58 — James Bond (@007) February 27, 2018

А счету Гилберта три киноленты о самом известном в мире шпионе: «Живешь только дважды» (1967), «Шпион, который меня любил» (1977) и «Лунный гонщик» (1979).