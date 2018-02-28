За три недели в Чехии от гриппа умерли 50 человек

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В Чехии лютует эпидемия гриппа. По данным Государственного медицинского института, только за последние три недели заболевание унесло жизнь полсотни человек.

За три недели в Чехии от гриппа умерли 50 человек

Фото pixabay.com

На данный момент зафиксировано 1,95 тысячи заболевших на каждые 100 тысяч местного населения. Госпитализации проходят по всей стране. Как отмечают медики, у 199 человек тяжелая форма заболевания или имеются осложнения.


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Во многих больницах объявлен карантин.

Среди погибших подавляющее большинство – люди пожилого возраста (43 из 50 – чехи, которым уже исполнилось 60 лет).

Медики утверждают, что эпидемия пошла на убыль, а поэтому число заболеваний уже в самое ближайшее время должно быть снижено.


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Тэги: грипп Чехия

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