В Борисовском районе взорвался отопительный котел – пострадал человек

ЧП произошло вечером во вторник, 27 февраля, в деревне Малая Ухолода (Борисовский район), сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, на пульт дежурного РОЧС сообщение о взрыве поступило в 19:22. Разрыв отопительного котла к пожару не привел. Но, несмотря на это, в результате происшествия травмы получил сын хозяйки дома.

Как сообщили в Минском областном управлении МЧС, с начала года в регионе произошло 253 пожара (за аналогичный период прошлого года – 225), в результате которых погибло 35 человек (32), травмировано – 20 (8).