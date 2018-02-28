В Столинском районе на пороге дома подруги насмерть замерзла 50-летняя женщина
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Трагедия произошла в ночь на среду, 28 февраля, в рабочем поселке Речица (Столинский район).
По информации официального представителя УВД Брестской области Сергея Дученко, местная жительница вечером во вторник выпивала с сожителем.
После возникшей ссоры женщина ушла из дома, чтобы переночевать у подруги. Сообщается, что она была очень легко одета.
По предварительным данным, она стучалась в дверь, но поскольку время было позднее, то ей никто не открыл.
Милиция предполагает, что женщина присела отдохнуть, уснула и замерзла.
Ее труп обнаружила рано утром подруга.
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