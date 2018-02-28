В Минске открывается выставка графики Сальвадора Дали

С 1 марта в Национальном историческом музее начинает работу выставка графики Сальвадора Дали «Божественная комедия».

Как отмечено в релизе музея, значение «Божественной комедии» Данте Алигьери для мировой культуры переоценить невозможно: «На выставке представлены иллюстрации «Божественной комедии», созданные Сальвадором Дали к празднованию 700–летия Данте Алигьери. Эти иллюстрации – уникальная возможность познакомиться с бессмертной книгой Данте».

В 1965 году юбилейное издание «Божественной комедии» Данте с иллюстрациями Сальвадора Дали увидело свет. В течение пяти с лишним лет гравер Раймон Жаке с ассистентом вручную вырезали до 3,5 тыс. досок, которые были уничтожены после печати тиража. Сальвадор Дали лично контролировал процесс создания пластин, проверяя и утверждая каждую из них. Работа над ксилографиями была окончена в 1963-м году, а годом позже «Божественная комедия» с иллюстрациями Дали была сдана в печать.

Иллюстрации Дали «Божественной комедии» признаны лучшими произведениями художника в области книжной графики и лучшими иллюстрациями бессмертной книги Данте. Ценным дополнением выставки и коллекции является титульный лист «Божественной комедии» 1965 года выпуска с рисунком шариковой ручкой и подписью Сальвадора Дали.

«К выставке подготовлена сопроводительная программа образовательного характера, где специалисты расскажут о наследии Данте, состоятся чтения «Божественной комедии», просмотры фильмов и лекции, посвященные интерпретации книги в других видах искусства, а также личности Сальвадора Дали и процессу создания иллюстраций и другие встречи», - отметили в музее.

Ля желающих посетить выставку установлены на билеты три ценовые категории: взрослые – 10 руб.; студенты – 8 руб.; школьники, пенсионеры – 5 руб.