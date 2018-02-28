В США зятя Трампа лишили допуска к особо секретным материалам

Имеющий белорусские корни, зять 45-го президента США Дональда Трампа, работающий в настоящее время старшим советником Белого дома, Джаред Кушнер лишен допуска к особо секретным материалам.

Как отмечают источники в Администрации США, до этого времени он работал с особо секретными документами по «временному допуску». Решение лишить Кушнера этого статуса было принято несколько недель назад.

Также допуска лишились еще несколько сотрудников Белого дома, работавшие на основании временных разрешений, пишет «Голос Америки».

Снижение статуса связано с тем, что некоторые сотрудники Белого дома, включая и зятя президента, пока не прошли полагающуюся в таких случаях проверку, которая включает, в том числе, и изучение данных об иностранных связях и финансовых транзакциях.

Как отметил адвокат зятя президента Эйбба Лоуэлла, изменение статуса не помешает Джареду Кушнеру «выполнять очень важную работу, которую поручил ему президент».