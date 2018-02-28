В США зятя Трампа лишили допуска к особо секретным материалам

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Имеющий белорусские корни, зять 45-го президента США Дональда Трампа, работающий в настоящее время старшим советником Белого дома, Джаред Кушнер лишен допуска к особо секретным материалам.

Как отмечают источники в Администрации США, до этого времени он работал с особо секретными документами по «временному допуску». Решение лишить Кушнера этого статуса было принято несколько недель назад.


Трамп назначил старшим советником человека с корнями из Новогрудка

Также допуска лишились еще несколько сотрудников Белого дома, работавшие на основании временных разрешений, пишет «Голос Америки».

Снижение статуса связано с тем, что некоторые сотрудники Белого дома, включая и зятя президента, пока не прошли полагающуюся в таких случаях проверку, которая включает, в том числе, и изучение данных об иностранных связях и финансовых транзакциях.

Как отметил адвокат зятя президента Эйбба Лоуэлла, изменение статуса не помешает Джареду Кушнеру «выполнять очень важную работу, которую поручил ему президент».


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Тэги: США Персона: Дональд Трамп Джаред Кушнер Эйбб Лоуэлл

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