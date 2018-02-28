Немецкие города получили право запрещать въезд дизельных авто

Федеральный административный суд в Лейпциге принял решение, согласно которому власти городов Германии имеют право запрещать въезд дизельных авомобилей.

Ранее экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в суды нескольких немецких городов иски. Они были направлены на то, чтобы заставить местные власти запретить передвижение «дизелей».

Такой запрет, по мнению экологов, поможет снизить содержание окисей азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает нормы, установленные в ЕС.

В июле 2017 года административный суд Штутгарта удовлетворил иск DUH, разрешив властям города запрещать проезд старых дизельных автомобилей, если это необходимо для достижения приемлемых показателей качества воздуха.

В свою очередь административный суд Дюссельдорфа в январе 2018 года отклонил подобный иск, сочтя, что экологи в данном случае не могут заявлять о нарушении их прав и на дело не распространяются «соответствующие нормы общеевропейского права», пишет DW.