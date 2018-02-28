Людмила Кучура утверждает, что на ее мужа в могилевской ИК-15 началось давление

По словам активистки Людмилы Кучуры, которая выступила инициатором петиции о передаче Министерству юстиции полномочий департамента исполнения наказаний МВД, на ее мужа, отбывающего наказание в могилевской исправительной колонии № 15 началось давление.

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Петиция была опубликована на сайте petitions.by в начале февраля. Вскоре после этого начальство ИК-15 вызвало ее мужа Петра Кучуру на разговор — их возмутила содержащаяся в петиции информация о фактах смертей в могилевской колонии. Они уверены, что это Кучура передал жене такую информацию.

«Петру угрожали, что он будет под особым контролем, на него будут составляться рапорты и в случае перевода в другую колонию ему дадут такую характеристику, что мало не покажется», — рассказала Людмила Кучура правозащитному сайту spring96.org.

Первый рапорт, по ее словам, был составлен на прошлой неделе. «Муж сообщил, что ему вынесли надуманное взыскание за то, что якобы он хранил у себя запрещенный предмет — самодельный кипятильник. Естественно, что у него никакого самодельного кипятильника не было. Кипятильник, которым он пользуется, был приобретен в магазине и соответствует пункту 16 приложения № 3 к Правилу внутреннего распорядка исправительных учреждений», — утверждает активистка.

Она убеждена в том, что это провокация. «Похожий сценарий руководство колонии уже использовало в отношении моего мужа в 2013 году, когда его обвинили в передаче журналистам списка поборов с осужденных и их родственников. Тогда у него было восемь взысканий, после — направление в штрафной изолятор, где его травили хлоркой, а затем — перевод в тюрьму №4», — рассказала Людмила Кучура.

Женщина опасается, что взыскания, применяемые к ее мужу, могут стать инструментом манипуляции при рассмотрении вопроса о его условно-досрочном освобождении, пишет БелаПАН.

26 февраля Людмила Кучура направила начальнику ДИН МВД Олегу Маткину жалобу на незаконное взыскание с просьбой провести всестороннюю, объективную проверку по данному факту, опросив при этом самого осужденного, и пригласить ее для обсуждения результатов проверки.

«Ситуация с осужденным Петром Кучурой, на взгляд правозащитников, отчетливо подтверждает: в условиях, когда заключенные не имеют эффективных средств для восстановления своих нарушенных прав, их надежды на улучшение ситуации связаны лишь с широкой, лучше — международной оглаской злоупотреблений администраций исправительных учреждений», — подчеркивает правозащитный ресурс.

Кампания по сбору подписей за передачу пенитенциарной системы в ведение Минюста стартовала 1 февраля. Как считают авторы петиции, «передача пенитенциарной системы Министерству юстиции может изменить ситуацию: руководить исправительными учреждениями станут гражданские люди, не находящиеся в подчинении системы МВД, которая предназначена для изобличения и поимки преступников, а не для их исправления».

Это мнение поддерживают правозащитники. В отчете «Республика Беларусь: места несвободы. 2017», презентация которого состоялась 18 января, содержится рекомендация вывести исправительные учреждения и СИЗО из системы МВД.

«Нахождение мест лишения свободы и следственных изоляторов в системе МВД не позволяет разграничить функции уголовного преследования и исполнения наказаний, обеспечить неприкосновенность обвиняемых, находящихся под стражей», — считают правозащитники.