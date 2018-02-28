Под Калинковичами «Киа» переехал лежащего на дороге человека – мужчина погиб

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, произошло рядом с деревней Антоновка (Калинковичский район).

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, накануне в примерно в 22:15 житель агрогородка Горбовичи на автомобиле «Киа» наехал на лежавшего на проезжей части жителя Наровли.

В ГАИ отметили, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.

В результате ДТП житель Наровли от полученных травм скончался на месте происшествия.