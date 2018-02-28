Следственный комитет подтвердил гибель на «Белшине» водителя погрузчика

В управлении Следственного комитета по Могилевской области подтвердили Naviny.by факт ЧП на территории ОАО «Белшина», где погиб водитель погрузчика.

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По словам официального представителя УСК Оксаны Соленюк, водитель «действительно погиб».

«В настоящий момент все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи Бобруйского межрайонного отдела СК.

Гибель на производстве произошло на заводе Крупногабаритных шин. Сегодня примерно в половине первого ночи 35-летний водитель погрузчика рождения пытался отбуксировать погрузчик коллеги.

При движении задним ходом в сцепке с другим погрузчиком машина перевернулась, в результате чего мужчина погиб на месте.