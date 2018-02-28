Мингорисполком запретил шествие и митинг по случаю 100-летия БНР

Власти Минска запретили проводить 25 марта шествие в митинг по случаю 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики. Организаторы мероприятий созвали экстренную пресс-конференцию, на которой расскажут о своих дальнейших действиях.

Ответ Мингорисполкома разместил на своей странице в «Фейсбуке» член оргкомитета по празднованию 100-летия БНР, председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

В ней отмечается, что поданная заявка не соответствует требованиям закона о массовых мероприятиях. В частности, среди заявителей акции есть лица, которые в течение года нарушали порядок организации массовых мероприятий. В письме, в частности, указывается Ольга Ковалькова (сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия»).

Мингорисполком также отмечает, что согласно законодательству организаторы не имеют права объявлять в СМИ и сети интернет о дате, месте и времени мероприятия до получения разрешения властей на его проведение.

«Обращаем внимание, что данная статья Закона была неоднократно нарушена путем размещения на интернет-сайтах тематических сообщений, интервью, призывов к участию в средствах массовой информации», — говорится в ответе горисполкома.

Кроме того, места сбора участников и проведения мероприятий, как и маршрут демонстрации, не соответствуют требованиям закона и решения Мингорисполкома «Об определении в городе Минске мест для проведения массовых мероприятий», информирует горисполком.

Заявка на проведение уличной акции в день провозглашения БНР 25 марта была подана в Мингорисполком 25 января. Ее подписали представители 13 партий и организаций, которые входят в оргкомитет по проведению акции. Заявители просили Мингорисполком разрешить не только традиционную демонстрацию и митинг, но и концерт в центре города.

О своих дальнейших действиях организаторы празднования 100-летия БНР расскажут журналистам на экстренной пресс-конференции, которая должна начаться в 15 часов.