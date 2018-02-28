Белорус, пытавшийся поджечь памятник Ельцину, получил год принудительных работ

Белорус Игорь Щука, пытавшийся поджечь памятник первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге, приговорен к году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Такое решение принял мировой судья Верх-Исетского района Екатеринбурга, сообщает ria.ru со ссылкой на Свердловский областной суд.

Щука был задержан утром 7 ноября 2017 года в момент, когда пытался поджечь памятник. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Кроме того, в отношении Щуки возбудили административное дело о нарушении режима пребывания на территории РФ, поскольку, по информации полиции, в России с июля 2015 года он находится нелегально.

Позже мужчина был признан виновным в административном нарушении. Ему назначили наказание в виде штрафа и выдворения за пределы РФ, но это решение было отменено «в связи с отсутствием состава административного правонарушения».

Щука полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства, то есть без судебного следствия.

Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами.

После вступления приговора в силу осужденный обязан в течение трех дней встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего проживания в Москве.

В случае его неявки органы уголовно-исполнительной системы вправе обратиться в суд с ходатайством о замене наказания на лишение свободы, сообщили в областном суде.

