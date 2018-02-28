Большинство женщин против допуска родных в общие послеродовые палаты, - Мингорисполком

По словам начальника отдела помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Светланы Манышевой, большинство женщин высказываются против того, чтобы в общие послеродовые палаты родильных домов пускали родственников.

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Отметим, что главный акушер-гинеколог Минздрава Юлия Савочкина 24 февраля в Бресте во время республиканского конгресса «Мама Pro» о том, что принято решение разрешить во всех роддомах и отделениях посещение женщин после родов.

Минздрав пообещал, что во всех роддомах страны будут созданы условия для того, чтобы родственники могли посещать мать и ребенка, не мешая при этом другим женщинам и не нарушая режим работы медучреждений. По словам Савочкиной, будет разработана логистика посещений.

Манышева отметила, что решение это «очень хорошее», и доступ в платные палаты, где находится одна или две роженицы, уже давно разрешен в 6-м и 5-м роддомах столицы.

«Что касается других родильных домов, конечно, нужно прорабатывать вопрос, чтобы туда пришла семья», — сказала она.

Представитель Мингорисполкома отметила, что в комментариях, которые писали под этой новостью сами женщины, не каждая согласилась, чтобы в общую палату, где она находится, приходили чужие родственники.

«Как отметила наша главная акушер-гинеколог, около 80% женщин не готовы, чтобы родственники видели их сразу после родов. Нужно создавать условия, делать больше комфортных палат», — сказала Манышева.

Чтобы мать и ребенок как можно быстрее влились в домашнюю обстановку, в стране уже около трех лет осуществляется ранняя выписка из роддомов.

«Если все хорошо у мамы и ребенка, они уже на третьи сутки могут ехать домой, — сказала чиновник и подчеркнула, что количество повторных госпитализаций с осложнениями в связи с ранней выпиской не увеличилось.

«Это мировая практика, когда маму и ребенка выписывают домой на следующий день после родов, — сказала Манышева. — Это делается еще и для того, чтобы ребенок сразу сталкивался с внешней, не больничной, средой».

