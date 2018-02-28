Беларусь и Россия готовят «дорожную карту» по отмене роуминга

По словам госсекретаря Союзного государства Беларуси и России Григория Рапоты, профильные ведомства двух стран проводят работу над предложениями для отмены роуминга на территории СГ.

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Как заявил он в среду, 28 февраля, в Минске «этот вопрос рассматривается министерствами связи», которые «готовят какие-то предложения, «дорожную карту»… Мы постараемся сделать это как можно быстрее, потому что мы все в этом заинтересованы».

Как ранее заявлял министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков, вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией требует основательной проработки регулирующими органами и операторами сотовой электросвязи.

Напомним, во время заседания Высшего государственного совета СГ Александр Лукашенко поддержал идею отмены роуминга между двумя странами. По его словам, «это разумное предложение». «Давайте поручим. Мы протокольно сделаем такую запись».

Ранее с таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не исключил, что это возможно и посол РФ в Беларуси Александр Суриков.