В Беларуси увольняют людей больше, чем принимают на работу

По данным Национального статистического комитета, в январе в Беларуси количество уволенных работников вновь превысило количество принятых: уволено 48.012, принято — 45.913.

Такая тенденция наблюдается третий месяц подряд: в ноябре 2017 года соотношение принятых и уволенных составляло — 88,3%, в декабре — 91,3%, январе 2018-го — 95,6%, пишет БелаПАН.

В январе текущего года больше всего было уволено работников в промышленности — 10.693 (в том числе в обрабатывающей — 7.886). Далее следуют: оптовая и розничная торговля — 7.675; сельское, лесное и рыбное хозяйство — 6.512; образование — 4.781; строительство — 4.687; здравоохранение и социальные услуги — 4.294; энергетика — 2.289; транспорт — 2.277; администрация — 1.481; сфера творчества, спорта, развлечения и отдыха — 1.394; наука — 903; гостиничные услуги — 813; информация и связь — 718 человек.

В целом за 2017 год было уволено 694.306 человек, принято на работу — 656.193. Превышение уволенных над принятыми составило 38.113.

Как сообщалось, в экономике Беларуси в январе 2018 года было занято 4 млн 340,8 тыс. человек (сокращение за год на 26,4 тыс.). Численность зарегистрированных безработных на конец января 2018 года составила 23,8 тыс. человек (в январе 2017-го — 39,9 тыс. человек). Уровень зарегистрированной безработицы на конец января 2018 года составил 0,5% от численности рабочей силы (0,9%).

25 января 2018 года Александр Лукашенко подписал декрет № 1 «О содействии занятости населения», куда не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование госрасходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками сбора, освобождены от его уплаты.