Восстановлено членство России в МОК

Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России. О таком решении МОК сообщил почетный президент ОКР и член МОК Шамиль Тарпищев.

По его словам, у международной организации больше «нет никаких нареканий» к России

«Все результаты проверок наших спортсменов, показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — сказал Тарпищев в комментарии для РБК.

Членство Олимпийского комитета России в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года. Такое решение было принято по результатам представления докладов двух комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмидта. Комиссия Шмидта сделала вывод о том, что Россия на Олимпиаде-2014 в Сочи занималась «системным манипулированием антидопинговыми правилами».

В связи с приостановкой членства в МОК на Олимпиаде в Пхенчхане российские спорстмены выступали в усеченном составе и под нейтральнмы флагом.